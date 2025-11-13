Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dois anos depois, a Inspira consolidou-se como uma empresa robusta no Brasil, oferece ferramentas que aceleram o trabalho dos advogados e democratiza o acesso à justiça. Henrique Ferreira explica que a Inspira nasceu “das dores" que partilhava com Rafael Cauê "no dia a dia dos escritórios de advocacia e como advogados”. Sem grandes diferenças para a realidade portuguesa, descreve o setor jurídico brasileiro como “super demorado, super moroso” e lembra que a ideia sempre foi usar a tecnologia para acelerar processos sem comprometer a qualidade do trabalho humano. Assim, nasceu a plataforma Inspira que ajuda advogados a pesquisar informações, escrever e rever documentos, tarefas que agora podem ser realizadas “numa fração do tempo”.

Apesar de concordar que o setor jurídico é tradicional e conservador na adoção de inovações tecnológicas, Henrique Ferreira destaca que a chegada de ferramentas como o ChatGPT em 2022 mudou radicalmente o panorama e mesmo os segmentos mais tradicionais começaram a render-se aos efeitos da tecnologia, e “quando as pessoas individuais conseguem perceber isso na rotina, aquela adoção começa a ganhar força, começa a ganhar tamanho e, no fim do dia, acelera-se bastante a curva de adoção”.

A Inspira está hoje num estado muito mais avançado do que há três, e a perspectiva é de crescimento contínuo. Henrique Ferreira ressalta que o grande desafio é alcançar uma camada maior de pessoas, para que todos percebam “as capacidades que a Inteligência Artificial consegue proporcionar dentro da rotina dos advogados”.

Certo é que o Direito e a Justiça tocam em temas muito sensíveis no à proteção de dados diz respeito, e por isso há sempre mais resistência em usar Inteligência Artificial e partilhar dados, mas Henrique Ferreira recorda que o Brasil tem sido pioneiro com legislações como o Marco Civil da Internet, vigente desde 2016, e que as autoridades tentam acompanhar a velocidade da inovação. “A velocidade da inovação é muito maior do que a velocidade em que a legislação é posta em vigência”, observa. Segundo o próprio, o objetivo é garantir que a Inteligência Artificial seja usada de forma saudável, tanto por empresas quanto por indivíduos.

Henrique Ferreira, co-fundador inspira

Além de acelerar o trabalho de advogados, a Inspira também contribui para democratizar o acesso à justiça. Com mais de 1,5 milhões de advogados no Brasil e um sistema judicial volumoso, a startup permite que os advogados resolvam problemas mais rapidamente, reduzindo o investimento necessário e permitindo que recursos do país sejam aplicados noutras áreas. “A inteligência artificial consegue resolver dores das pessoas, não só dos advogados, e com isso a gente diminui até um investimento que o próprio país tem que fazer para manter o sistema judiciário como um dos mais volumosos do planeta”, explica.

Henrique Ferreira reforça que a tecnologia não substitui o julgamento humano, mas potencializa-o. “Não acreditamos na substituição da alma humana. O que a gente quer trazer é um aliado, um assistente para o dia-a-dia”, afirma. A Inspira oferece soluções desde as universidades, onde estudantes podem familiarizar-se com a tecnologia, aos escritórios de advocacia, recuperando mais de um milhão de horas de trabalho dos utilizadores.

E essa poupança de tempo não é exclusiva do Brasil, a expansão internacional também está nos planos da startup, HenriqueFerreira explica que não há necessidade de autorizações especiais para atuar noutros países, pois “os sistemas judiciais promovem o acesso público das informações jurídicas”, que incluem legislação e decisões judiciais. O foco atual permanece no Brasil, mas a Inspira avalia a possibilidade de replicar o modelo em novas geografias.

Desde a vitória no Web Summit, a Inspira cresceu de sete para quase 60 colaboradores, um crescimento que descreve como “alucinante” e muito gratificante. Ressalva o impacto humano do projeto, “a gente vê as pessoas a crescer, a acreditar nesse propósito partilhado, e no final do dia, de facto, mudar como o mundo funciona”. Costuma afirma que o principal legado da Inspira é “devolver o tempo aos advogados”, permitindo que se concentrem em tarefas estratégicas e de maior valor humano.

