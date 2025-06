Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, o INEM indica que as vagas são para delegação regional de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo, salientando que “introduziu melhorias significativas nas condições salariais e na estrutura da carreira” e está “a ultimar protocolos de colaboração para fornecimento de alojamento” para os profissionais.

De acordo com o instituto, o ajustamento coloca o ordenado-base inicial nos 1.126,7 euros mensais.

“Além da valorização salarial, o novo enquadramento legal introduz alterações ao modelo de progressão na carreira, permitindo aos TEPH avançar para níveis superiores com base em critérios objetivos, como a antiguidade e a formação contínua”, sustenta.

As medidas, de acordo com o INEM, têm como finalidade tornar a profissão mais atrativa e reforçar a estabilidade e motivação das equipas de emergência, realçando que o reforço das condições de trabalho e a aposta na carreira “reforçam o compromisso” do instituto com a qualidade dos cuidados pré-hospitalares no país.

“Esta é uma oportunidade de carreira para quem procura integrar uma profissão de elevada importância social, com novas garantias de valorização profissional”, sublinha.

Em maio, o Governo autorizou a contração de mais 200 TEPH para o INEM, duplicando o número de contratações realizadas no início do ano.

No início do ano, o presidente do INEM, Sérgio Janeiro, disse à Lusa que ao todo este ano poderiam entrar 400 novos TEPH, mais de 40% de aumento em relação ao efetivo que existia no final de 2024.

Com a entrada destes profissionais, o INEM vai aumentar os seus quadros de TEPH de cerca de 1.100 para 1.300.