Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Guarda Nacional Republicana (GNR) informou, esta tarde, que pelas 15h35, várias estradas encontravam-se interditas, devido à ocorrência de incêndios rurais.

No distrito de Castelo Branco, está interdita a EN 238, nos dois sentidos, entre Lavacolhos e Castelejo e a EN 352, nos dois sentidos, entre o cruzamento de Vale Palaio e São Vicente da Beira.

No distrito da Guarda, está cortada a EN 230, nos dois sentidos, entre Barriosa e Covilhã, a EN 231, nos dois sentidos, entre Pedras Lavradas e Cruz Fontão e a EN 233, nos dois sentidos, nas proximidades de Três Povos, Quintas do Anascer, Terreiro das Bruxas e Vale da Senhora da Póvoa.

No distrito de Bragança, está cortado o IP2, nos dois sentidos, entre o nó de Lodões e o nó de Trindade.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A GNR alerta para que se evite deslocações para zonas afetadas, a menos que se esteja envolvido no combate, e recomenda seguir sempre as instruções das autoridades no terreno.

Além disso, a GNR recorda que está proibido, em todo o território continental, enquanto durar a situação de alerta:

A circulação e permanência em espaços florestais, caminhos florestais e rurais;

A realização de queimadas ou queimas de sobrantes de exploração;

Trabalhos com maquinaria em espaços florestais, exceto para combate a incêndios;

Trabalhos com motorroçadoras, corta-matos, destroçadores ou máquinas com lâminas em outros espaços rurais;

A utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos.

A força de segurança reforçou que a proteção de pessoas e bens continua a ser uma prioridade, contando com patrulhamento apeado, a cavalo, de bicicleta, através de investigação criminal e monitorização por drones para detetar rapidamente focos de incêndio e identificar suspeitos de crimes de incêndio.