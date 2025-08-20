Guarda Nacional Republicana (GNR) atualizou às 11h45 desta quarta-feira, 20 de agosto, a lista de vias interditas devido a incêndios rurais.
Devido à ocorrência de incêndios rurais, existe registo do seguinte condicionamento à circulação rodoviária:
- Distrito de Coimbra – EN 236 (nos dois sentidos), corte entre Alfocheira e Castanheira de Pêra;
- Distrito de Guarda – EN 230 (nos dois sentidos), corte entre Barriosa e Covilhã;
- Distrito de Guarda – EN 231 (nos dois sentidos), corte entre Pedras Lavradas e Cruz Fontão.
Neste contexto a GNR relembra que:
- As queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal;
- Evitar deslocações para as zonas dos incêndios, se não estiver envolvido no combate. A sua presença poderá dificultar as atividades de combate;
- Seguir as indicações das autoridades que se encontram no terreno;
- Comunicar aos militares da GNR qualquer atividades ou ação que possa levar à ocorrência de incêndios;
- Ligar 112, caso presencie a ocorrência de um incêndio.
