Devido à ocorrência de incêndios rurais, existe registo do seguinte condicionamento à circulação rodoviária:

  • Distrito de Coimbra – EN 236 (nos dois sentidos), corte entre Alfocheira e Castanheira de Pêra;
  • Distrito de Guarda – EN 230 (nos dois sentidos), corte entre Barriosa e Covilhã;
  • Distrito de Guarda – EN 231 (nos dois sentidos), corte entre Pedras Lavradas e Cruz Fontão.

Neste contexto a GNR relembra que:

  • As queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal;
  • Evitar deslocações para as zonas dos incêndios, se não estiver envolvido no combate. A sua presença poderá dificultar as atividades de combate;
  • Seguir as indicações das autoridades que se encontram no terreno;
  • Comunicar aos militares da GNR qualquer atividades ou ação que possa levar à ocorrência de incêndios;
  • Ligar 112, caso presencie a ocorrência de um incêndio.