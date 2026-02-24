Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Hoje faz exatamente quatro anos que Putin iniciou a sua ofensiva de três dias para tomar Kiev. E isso diz muito sobre a nossa resistência, sobre como a Ucrânia lutou durante todo este tempo. Por trás dessas palavras estão milhões do nosso povo, imensa coragem, trabalho incrivelmente árduo, resistência e o longo caminho que a Ucrânia vem percorrendo desde 24 de fevereiro", começou por escrever o presidente ucraniano nas redes sociais.

"Olhando para trás, para o início da invasão, e refletindo sobre o dia de hoje, temos todo o direito de dizer: defendemos a nossa independência, não perdemos a nossa soberania; Putin não alcançou os seus objetivos. Não quebrou os ucranianos; não venceu esta guerra. Preservamos a Ucrânia e faremos tudo para garantir a paz e a justiça. Glória à Ucrânia!", disse ainda.

De recordar que, há quatro anos, Vladimir Putin lançou uma invasão militar em larga escala na Ucrânia, iniciando o maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

