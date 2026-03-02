Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A posição do Governo é a de não negociar sob pressão e, neste caso, sentimos que existia um fator de pressão que prejudicava os trabalhos e que não reunia as condições para nós fazermos a nossa reunião", explicou Alexandre Homem Cristo aos jornalistas, no final da ronda negocial.

O Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop) não participou na reunião negocial desta segunda-feira, depois de o Governo ter avisado que não aceitaria receber o sindicato enquanto decorresse o protesto, ultimato que os docentes recusaram.

O Stop, que deveria ter participado na primeira de quatro reuniões agendadas para esta segunda-feira com o Governo, foi impedido de estar presente no encontro por ter a decorrer, em simultâneo, um plenário com concentração, com algumas dezenas de docentes, em frente à sede do Ministério da Educação, Ciência e Inovação, em Lisboa.

Informados pelo secretário de Estado de que só seria permitida a sua participação nas negociações caso interrompessem o protesto, os dirigentes do Stop decidiram, após ouvirem os manifestantes, manter a concentração e não participar na reunião.

Questionado sobre a decisão, Alexandre Homem Cristo explicou que, no entender do Governo, o plenário com concentração representava uma forma de pressão enquanto decorriam os trabalhos e uma demonstração de que aquele sindicato não estaria a participar nas negociações "de boa-fé".

"Sentimos que, com a atitude de prejudicar a condução dos trabalhos, com o ruído e com o barulho constante, no sentido de criar, assim, algum tipo de perturbação à organização da nossa reunião, esses critérios de boa-fé não estavam reunidos", continuou o governante.

Reiterando que o executivo não aceita negociar sob pressão, o secretário de Estado acrescentou que, apesar de não ter participado na reunião desta segunda-feira, o Stop não está excluído do processo e receberá, à semelhança dos restantes sindicatos, a mais recente proposta do Governo, mas deixou uma nota para futuro.

"Sempre que houver alguma perturbação que implique prejudicar as condições de trabalho para uma reunião negocial, não pode haver reunião negocial. O ponto é este", afirmou.

Após o episódio com o Stop, a Federação Nacional dos Professores (Fenprof) recusou-se a reunir com o Governo, por considerar a decisão do executivo "absolutamente inaceitável".

"Este assunto, para nós, é suficientemente grave para que se entrasse na ordem do dia", justificou Francisco Gonçalves, secretário-geral da Fenprof, em declarações aos jornalistas.

Das onze organizações sindicais de professores, além do Stop, convocadas para negociar a revisão do estatuto da carreira docente, a Fenprof foi a única que recusou reunir em protesto contra a posição do executivo.

O secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE), Pedro Barreiros, manifestou apenas estupefação perante o episódio e defendeu uma reflexão coletiva sobre o sucedido, e Júlia Azevedo, do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) admitiu não compreender os motivos do protesto do Stop, sublinhando, ainda assim, que têm legitimidade para o fazer e não deveriam, por isso, sofrer qualquer retaliação.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.