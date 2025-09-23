Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A diminuição do vento e a descida da temperatura estão a ajudar os bombeiros a combater o grande incêndio do Algarve que começou esta segunda-feira.

Apesar de ainda não ter sido toalmente dominado, não há povoações em risco. Mantém uma frente ativa com vários quilómetros, segundo a RTP, que pode voltar a reacender com maior intensidade se o vento não colaborar.

Provocou 11 feridos ligeiros - oito operacionais e três civis - e algumas habitações no concelho de Aljezur.