O incêndio deflagrou durante a madrugada no segundo piso de um edifício municipal de 14 andares.
De acordo com a Rádio Renascença (RR), o incêndio causou três feridos, duas mulheres e um homem, devido à inalação de fumo.
Os bombeiros confirmaram que o apartamento onde o fogo deflagrou está inabitável e há seis pessoas por realojar
O edifício de 14 andares, uma torre municipal, fica na Praça Eduardo Mondlane, em Chelas.
