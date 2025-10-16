Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a Rádio Renascença (RR), o incêndio causou três feridos, duas mulheres e um homem, devido à inalação de fumo.

Os bombeiros confirmaram que o apartamento onde o fogo deflagrou está inabitável e há seis pessoas por realojar

O edifício de 14 andares, uma torre municipal, fica na Praça Eduardo Mondlane, em Chelas.

__

