No local estiveram cerca de 20 bombeiros e sete viaturas dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

O fogo terá começado na cozinha de um restaurante do aeroporto.

O 24notícias sabe, de acordo com uma fonte no local, que existiram zonas evacuadas.

"A área de check in A foi evacuada entre as 15h41 e as 16h10 para proteção de passageiros e staff", informou a ANA - Aeroportos de Portugal, entretanto, num comunicado citado pela SIC Notícias.

A situação foi, entretanto, resolvida devido à "resposta imediata do serviço de combate a incêndios do aeroporto", acrescenta a empresa.

Nas redes sociais foram partilhadas algumas imagens que mostram o fumo.