O alerta foi recebido às 14h57 pelos Bombeiros Sapadores de Lisboa, confirmou o 24notícias.
No local estiveram cerca de 20 bombeiros e sete viaturas dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.
O fogo terá começado na cozinha de um restaurante do aeroporto.
O 24notícias sabe, de acordo com uma fonte no local, que existiram zonas evacuadas.
"A área de check in A foi evacuada entre as 15h41 e as 16h10 para proteção de passageiros e staff", informou a ANA - Aeroportos de Portugal, entretanto, num comunicado citado pela SIC Notícias.
A situação foi, entretanto, resolvida devido à "resposta imediata do serviço de combate a incêndios do aeroporto", acrescenta a empresa.
Nas redes sociais foram partilhadas algumas imagens que mostram o fumo.
