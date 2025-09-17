Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O israelita de 34 anos, foi detido no aeroporto de Batumi a pedido da Interpol, segundo a BBC.

Simon Leviev ficou conhecido depois do documentário revelar uma série de crimes financeiros e fraudes amorosas que terão envolvido cerca de 10 milhões de dólares.

Leviev terá-se feito passar pelo herdeiro de um magnata de diamantes na aplicação de encontros Tinder, convencendo mulheres a emprestar-lhe grandes quantias de dinheiro, que nunca devolveu.

Entre 2017 e 2019, o esquema de Leviev consistia em criar uma falsa identidade online e seduzir mulheres com viagens de luxo e presentes extravagantes. Posteriormente, alegava ser perseguido pelos seus “inimigos” e pedia transferências monetárias às vítimas antes de cortar todo o contacto.

Uma das mulheres, Cecilie Fjellhøy, contou no documentário que chegou a dar-lhe mais de 270 mil dólares durante a relação. Outra vítima, Iren Tranov, apresentou no ano passado uma ação judicial em Israel por 414 mil shekels, alegando ter emprestado a Leviev mais de 144 mil shekels que nunca recuperou.

Leviev já tinha sido condenado em Israel, em 2019, por quatro crimes de fraude, numa pena de 15 meses de prisão, da qual cumpriu apenas cinco meses. Segundo o site israelita Ynet, o seu advogado afirmou que Leviev “viajava livremente pelo mundo” e que, após a detenção, ainda não compreendiam a razão da mesma.

O documentário The Tinder Swindler tornou-se no mais visto da Netflix em 90 países quando foi lançado em fevereiro de 2022. Durante entrevistas, Leviev negou todas as acusações e rejeitou relatos de alegada violência física e emocional contra ex-namoradas.

