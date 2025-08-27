Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nascido em 1923, Akuzawa já tinha escalado o Fuji aos 96 anos, mas desta vez enfrentou o desafio após superar vários problemas de saúde: sofreu uma queda numa montanha próxima em janeiro, enfrentou uma infeção por herpes e chegou a estar hospitalizado por insuficiência cardíaca, diz o jornal The Independent.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Apesar das preocupações da família, o idoso manteve o hábito de caminhar semanalmente em montanhas menores como preparação. No entanto, durante a subida, especialmente perto do topo, pensou em desistir. O incentivo das filhas, de 70 e 75 anos, foi crucial para que conseguisse completar a escalada.

O montanhista alcançou os 3.776 metros de altitude pelas 11h00 da manhã do dia 5, e tornou-se oficialmente recordista mundial. “Já estive lá antes e a vista não foi nada de especial”, brincou, acrescentando depois: “Foi difícil e senti-me muito diferente da última vez. Estou surpreendido por ter conseguido.”

Ao concluir a façanha, Akuzawa garantiu que não pretende repetir a experiência, mas deixou em aberto a possibilidade de mudar de ideias no futuro.

O recorde de “mais velho a subir o Monte Fuji” já tinha sido conquistado anteriormente por Teiichi Igarashi, que chegou ao cume aos 99 anos, em 1986, e por Ichijiro Araya, que o fez aos 100 anos e 258 dias, em 1994. Com 102 anos e 51 dias, Akuzawa elevou a fasquia a um novo patamar.