O painel de dois comissários concluiu, após uma audição de um dia inteiro, que o comportamento de Erik Menendez continua a representar um risco para a segurança pública, após décadas de encarceramento.

A decisão impede o recluso de voltar a requerer a medida nos próximos três anos.

O irmão mais velho, Lyle Menendez, que cumpre a mesma pena na prisão de San Diego, terá a sua audição esta sexta-feira.

Segundo o comissário Robert Barton, citado pela AP, a gravidade do crime não foi o fator determinante, mas sim as sucessivas violações de regras na prisão. Entre elas, destacou-se a utilização repetida de telemóveis, descrita como um comportamento “egoísta” e revelador de uma perceção de que “as regras não se aplicam” a si.

“Contrariamente ao que pensam os seus apoiantes, não tem sido um prisioneiro-modelo, e isso é perturbador”, acrescentou.

Apesar do apoio manifestado por vários familiares, o comissário sublinhou que “duas coisas podem ser verdade: podem amar e perdoá-lo, e ainda assim ser considerado inapto para a liberdade condicional”.

Durante a audição, Erik Menendez apresentou o relato mais detalhado em anos sobre a sua infância, as razões que o levaram ao crime e a forma como afirma ter mudado na prisão. Sublinhou ainda o peso da data da sessão: “Hoje é 21 de agosto. Hoje é o dia em que todas as minhas vítimas souberam que os meus pais estavam mortos. É o aniversário do início da sua jornada de trauma”.

O registo disciplinar de Erik Menendez foi alvo de forte escrutínio, incluindo alegações de ligação a gangues, consumo de drogas, esquemas de fraude fiscal e lutas na prisão. O próprio admitiu que, enquanto acreditava não ter qualquer hipótese de sair, deu prioridade à sua sobrevivência em detrimento das regras.

A defesa apontou 2013 como um ponto de viragem, destacando a adesão à fé, a sobriedade e a promessa feita à mãe no dia do seu aniversário. O comissário Rachel Stern elogiou ainda a criação de um grupo de apoio a reclusos idosos e com deficiência.

Mais de uma dezena de familiares interveio por videoconferência, incluindo a tia Teresita Menendez-Baralt, em fase terminal de cancro, que declarou ter perdoado o sobrinho e manifestou o desejo de o acolher em casa. Outro familiar comprometeu-se a recebê-lo no Colorado, oferecendo-lhe um espaço de reintegração junto da natureza.

O procurador do condado de Los Angeles, Nathan Hochman, já tinha declarado oposição à libertação, por considerar que os irmãos continuam a demonstrar falta de consciência sobre os crimes, comparando-os a Sirhan Sirhan, responsável pelo assassinato de Robert F. Kennedy.

Durante a audição, o procurador Habib Balian questionou Erik Menendez sobre alegadas manipulações de testemunhas e a encenação de um falso ataque da máfia, mas os comissários descartaram esses pontos, sublinhando que não estavam a reavaliar o julgamento.

Os irmãos Menendez aguardam ainda decisão sobre um pedido de habeas corpus apresentado em 2023, com base em alegadas novas provas que reforçam a tese de abusos sexuais cometidos pelo pai.

O caso, que continua a suscitar interesse público há mais de três décadas, deu origem a vários documentários e séries televisivas. A recente produção da Netflix, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, reacendeu o debate, ao lado de um documentário de 2024 que reforçou a visão dos irmãos como vítimas de abusos.