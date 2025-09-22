Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O IC19 já reabriu em ambos os sentidos, a estrada foi cortada por precaução devido à proximidade do incêndio na zona de Albarraque, Sintra
O alerta foi dado às 16h43 junto à CUF Sintra.
No local estão 84 operacionais, 24 meios terrestres e um meio aéreo.
Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção civil, a ocorrência está extinta e em observação.
Há apenas uma vítima com ferimentos ligeiros devido à inalação de fumos.
