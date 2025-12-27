Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incidente ocorreu no Hospital Universitário Queen Elizabeth e levou o conselho de administração do NHS Greater Glasgow and Clyde (NHSGGC) a apresentar um pedido formal de desculpas. A entidade confirmou a abertura de um inquérito interno e a suspensão dos profissionais envolvidos.

Segundo o maior conselho de saúde da Escócia, o erro deveu-se a uma falha humana. As famílias afetadas já foram informadas e os restos mortais encontram-se agora sob a responsabilidade das agências funerárias que as acompanham. O caso terá ocorrido no mês passado.

Em declarações citadas pela Sky News, o diretor clínico do NHS Greater Glasgow and Clyde, Scott Davidson, afirmou: “Gostaria de apresentar as minhas sinceras desculpas a ambas as famílias afetadas”.

O responsável sublinhou que existem procedimentos rigorosos para evitar este tipo de situações: “Temos processos muito rigorosos para a identificação e rotulagem dos corpos desde a sua chegada aos nossos morgues até à sua entrega aos cuidados de uma agência funerária”.

Scott Davidson reconheceu, no entanto, que esses protocolos não foram cumpridos: “É com profundo pesar que estes procedimentos não foram respeitados nesta ocasião e que, como resultado, duas famílias sofreram um sofrimento adicional significativo num momento já de si muito difícil”.

O diretor clínico garantiu ainda que foram tomadas medidas imediatas: “Iniciámos de imediato uma investigação a este incidente e iremos assegurar que as lições retiradas sejam aplicadas”.

