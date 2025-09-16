O crime ocorreu nas imediações das bombas da Repsol, perto do centro comercial Parque Nascente. A vítima, identificada como António Araújo Cabreira, conhecido por "Valquírio", foi atingida com três disparos na zona do pescoço.

Segundo informações apuradas pelo JN, António Cabreira esteve ligado ao episódio de violência que culminou, em maio, com a morte de Josué Maia, apelidado de "Boxista", num bar do Porto.