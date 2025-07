O porta-voz da defesa civil de Gaza, Mahmud Bassal, disse à AFP que "pelo menos 30" pessoas foram mortas e 300 ficaram feridas.

O exército israelita afirmou não ter conhecimento de vítimas no incidente a norte da Cidade de Gaza, uma vez que as Nações Unidas afirmaram que as pausas na ofensiva de Israel contra o Hamas não foram suficientes para ajudar a população a ultrapassar a crescente crise de fome.

A agência humanitária da ONU, OCHA, afirmou que, quatro dias após as "pausas táticas" de Israel, as pessoas ainda morriam de fome e desnutrição, além de vítimas entre aqueles que procuravam ajuda.

Mohammed Abu Salmiya, diretor do Hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza, disse que a sua unidade recebeu 35 corpos do tiroteio, que terá ocorrido a cerca de três quilómetros a sudoeste do ponto de passagem de Zikim para os camiões de ajuda humanitária que entram em Gaza.