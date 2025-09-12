Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a GNR, "a ação decorreu na sequência de uma denúncia de um cidadão, que alertou para a presença de um indivíduo a circular a pé no interior da Autoestrada n.º 6 (A6), no sentido Espanha–Portugal. De imediato, os militares da Guarda deslocaram-se ao local e abordaram o indivíduo, constatando que o mesmo não possuía qualquer documento de identificação".

"No decurso das diligências policiais, e após consulta aos sistemas de informação disponíveis, com o apoio da Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros (UCFE), confirmou-se a inexistência de qualquer registo ou informação associada ao mesmo, motivo pelo qual foi detido", é explicado.

Foi ainda adiantado que "o detido foi presente ao Tribunal Judicial de Elvas, que determinou o seu encaminhamento para um Centro de Instalação Temporária (CIT), localizado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa".

A GNR realça que "esta ação contou com o reforço do Centro de Cooperação Policial e Aduaneira do Caia da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF)".