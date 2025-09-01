Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem foi detido depois de ter entrado no consulado da Rússia, em Sydney, Austrália, atravessando os portões do edifício num carro.

A polícia foi chamada ao consulado, situado no subúrbio de Woollahra, pelas 08h00 locais (23h00 em Lisboa), na sequência de relatos de que um veículo não autorizado se encontrava na entrada da propriedade. Os agentes tentaram falar com o condutor antes de este ter alegadamente batido nos portões de acesso.

O homem, de 39 anos, foi detido no local e está a colaborar com as autoridades nas investigações. Um agente sofreu uma lesão na mão, não havendo registo de outras vítimas.

A polícia não revelou mais informações sobre o condutor ou a motivação do ato, afirmando que as investigações continuam em curso.

Uma testemunha disse ao Sydney Morning Herald, na BBC, que a detenção ocorreu sem resistência aparente: “Vi apenas os polícias a tirarem as armas e a pedir ao homem que saísse do carro”, contou um vizinho, que pediu para não ser identificado.