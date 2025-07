Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apesar das temperaturas elevadas, os fãs de Lego marcaram presença em massa no parque, que é o maior Legoland do mundo, com 318 mil metros quadrados.

“Adoro brincar com Legos e temos muitos em casa. Por isso, quis vir à Legoland o mais depressa possível”, afirmou Shi, um homem de 35 anos residente na cidade vizinha de Hangzhou, que visitou o parque com a esposa e o filho.

Apesar do crescimento lento da economia chinesa nos últimos anos, o mercado turístico nacional cresceu 18,6% no primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados oficiais.

O cenário favorece o aumento da oferta de atividades de lazer no país asiático, o que significa que o Legoland terá de enfrentar uma forte concorrência.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Em maio, uma nova atração do “Homem-Aranha” foi inaugurada na Disneyland de Xangai, enquanto a Warner Brothers prepara a abertura de um parque do Harry Potter na mesma cidade em 2027.

Além disso, a empresa norte-americana de brinquedos Hasbro anunciou esta semana que o enorme parque temático da personagem Peppa Pig que será inaugurado nesta metrópole chinesa já se encontra “na fase de design criativo”.

Contudo, a rentabilidade continua a ser um problema, em particular para as empresas locais com marcas menos conhecidas. No final de 2024, quase 40% dos parques ainda não tinham registado lucros, segundo a imprensa estatal.