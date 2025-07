A decisão dos socialistas será abster-se na sexta-feira e manter em aberto a apresentação de propostas de alteração em sede de especialidade, disse a fonte do PS, reiterando a necessidade de esta medida ter em conta a justiça social.

Esta manhã, à saída da reunião do Grupo Parlamentar do PS, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou aos jornalistas que os socialistas ou votariam a favor ou se absteriam na medida do Governo para redução do IRS.

Sobre se vai apresentar propostas de alteração na especialidade, o líder do PS já tinha deixado esta hipótese em aberto e remeteu essa resposta para um “momento oportuno”.

José Luís Carneiro sublinhou que os socialistas são “a favor da redução da carga fiscal sobre o trabalho” e que, nesta proposta em concreto, “ela deve corresponder à justiça social” porque “não pode o Governo dizer que vai reduzir o IRS e depois aumenta à socapa o ISP”.

Na sexta-feira, o parlamento vai debater a proposta do Governo para uma redução no IRS no valor de 500 milhões de euros, a aplicar-se ainda este ano.

Em comunicado, o Conselho de Ministros destacou que a proposta aprovada “permite um novo alívio da carga fiscal, reduzindo adicionalmente as taxas marginais em todos os escalões, até ao 8.º escalão”.

Na semana passada, numa primeira reação a esta medida, então ainda como candidato à liderança do PS, José Luís Carneiro mostrou-se favorável à redução do IRS, mas disse que esperava pela discussão da proposta no parlamento, advertindo que é preciso salvaguardar as contas públicas e a justiça social.

“Nós somos favoráveis a termos um desagravamento fiscal, uma descida de impostos, mas agora vamos agora ver, em sede de discussão parlamentar, os termos em que ela será feita porque também temos que cuidar da estabilidade das contas públicas e termos contas públicas saudáveis”, disse.

José Luís Carneiro falava aos jornalistas à entrada para uma ação de campanha na SEDES, em Lisboa, após questionado sobre a proposta do Governo para uma redução adicional no IRS no valor de 500 milhões de euros, a aplicar-se ainda este ano.