A distribuição desta nova moeda ao público "será efetuada por intermédio das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda".

O Banco de Portugal recorda que a moeda "apenas tem poder liberatório em Portugal".

A moeda "Fénix" apresenta no anverso "a representação de uma ave de asas abertas e abundante plumagem" e, "entre as asas, o escudo nacional". Na orla inferior estão as legendas “Portugal”, “2025” e “Fénix”.

No reverso da moeda surge "a representação de um sol", o valor e a legenda “Casa da Moeda” e o nome da autora, Ana Biscaia.

Foi definido o limite de emissão de 30 000 moedas com acabamento normal e "o Banco de Portugal disponibilizará ao público, por pessoa e por dia, durante os primeiros 15 dias da emissão, um máximo de quatro exemplares desta moeda de coleção".

