A informação, avançada pelo porta-voz de Guterres Stéphane Dujarric, será o primeiro desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca, para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos da América.

"Esperamos ter um encontro bilateral no primeiro dia [de Debate Geral de Alto Nível, em 23 de setembro], como tradicionalmente acontece entre o secretário-geral e o Presidente dos EUA", disse Dujarric, numa conferência de imprensa em Nova Iorque.

Questionado sobre os temas que serão levantados durante essa reunião em Nova Iorque, Dujarric não entrou em pormenores, apontando apenas para "questões de interesse mútuo".

O porta-voz confirmou ainda que será o "primeiro encontro bilateral oficial" entre ambos e que não houve qualquer telefonema entre Guterres e Trump desde que o magnata republicano assumiu o seu segundo mandato presidencial, em janeiro deste ano.

Guterres fará o discurso de abertura do debate, na manhã do dia 23 de setembro, sendo seguido, respetivamente, pelo Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de acordo com a ordem tradicional seguida pela ONU.

Apesar de os Estados Unidos serem o país que acolhe a sede da ONU, em Nova Iorque, e o maior doador da organização, Trump anunciou grandes cortes de financiamento, assim como a retirada do país de agências como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), da Organização Mundial da Saúde (OMS) ou do Conselho de Direitos Humanos.