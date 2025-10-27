Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Jornal A GUARDA, que avançou a notícia, a queda ocorreu em frente à porta principal do templo e, apesar do aparato, não há feridos a registar. No local estiveram elementos da PSP e da Proteção Civil, que isolaram a área para avaliar eventuais riscos de novos desabamentos.

A Igreja da Misericórdia é considerada a mais importante obra barroca da cidade da Guarda, destacando-se pela riqueza do trabalho em granito e pelo contraste com o branco das paredes caiadas. Construída no século XVIII, o edifício marcou o crescimento urbano para além das muralhas medievais e foi uma encomenda régia de D. João V, cujo brasão pode ser visto sobre o portal principal.

A imagem da Virgem da Misericórdia, que ocupa um nicho no topo da fachada, ruiu parcialmente nas primeiras horas da manhã. As autoridades locais deverão agora avaliar o estado da estrutura e determinar se a escultura — considerada um elemento emblemático da arquitetura religiosa guardense — apresenta risco de colapso total.

A igreja é também um dos símbolos do barroco beirão, resultante da influência de mestres pedreiros vindos do Norte, sobretudo do Minho, o que lhe confere uma identidade artística distinta dentro do património da cidade.

Até ao momento, não foi avançada a causa exata da queda da imagem, mas a Proteção Civil e técnicos municipais estão a proceder a uma inspeção minuciosa da fachada para apurar danos e prevenir novos incidentes.

