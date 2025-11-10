Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Vai ser uma semana em que vamos ter alguma chuva persistente, mas [ainda] é uma situação que tem algum grau de incerteza muito grande em relação ao período em que vai haver mais chuva”, explicou à Lusa Paula Leitão, meteorologista do IPMA.

A especialista adiantou que “estão em aproximação algumas superfícies frontais” que poderão ser parcialmente bloqueadas pelo anticiclone instalado sobre o continente europeu. “As superfícies frontais começam a dissipar e algumas conseguem passar para Portugal continental e outras sobre o mar, e o momento em que vai haver mais precipitação ainda está dependente deste jogo de forças com o anticiclone e com a sua capacidade de bloquear estas superfícies frontais”, referiu.

Apesar da incerteza quanto à intensidade, a meteorologista confirmou que deverá chover em quase todos os dias da semana, com maior incidência no norte e centro do país. “Hoje já choveu durante a noite e a tendência é haver ainda alguma chuva fraca ao longo do dia de hoje, mas mais no norte e centro. Amanhã [terça-feira] ao fim da tarde será mais persistente e por vezes forte na região do Minho, situação que levou à emissão de aviso amarelo”, disse.

O IPMA alerta ainda para vento forte, que poderá atingir 80 quilómetros por hora nas terras altas, e agitação marítima significativa, motivo pelo qual foi emitido aviso amarelo para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, válido entre as 04h40 desta segunda-feira e as 15h00 de quarta-feira.

Há também avisos de chuva persistente para Viana do Castelo, Braga e Porto, e a Madeira estará sob aviso amarelo devido à possibilidade de chuva forte e trovoadas entre a meia-noite e o meio-dia de quarta-feira.

Nos Açores, o grupo ocidental (Flores e Corvo) deverá enfrentar vento forte entre as 12h00 e as 21h00 desta segunda-feira, também sob aviso amarelo.

O aviso amarelo, recorda o IPMA, é emitido quando se prevê risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.

