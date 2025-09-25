Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As autoridades militares garantiram que os aparelhos “não eram pilotados por soldados” e classificaram o incidente como “invulgar”, avança a RFI. Seguindo os protocolos de segurança, foi reforçado o dispositivo de vigilância no local e apresentada queixa à polícia.

Localizada no distrito de Marne, a base tem assumido importância estratégica no contexto da guerra na Ucrânia. Em 2024, acolheu exercícios com militares ucranianos sob a supervisão da Task Force Champagne do exército francês, dedicada à formação de tropas de Kiev. Da mesma instalação partiram também veículos blindados enviados para a frente de combate, diz o jornal Ouest-France.

Além disso, desde maio de 2025, Mourmelon-le-Grand alberga um centro de treino de drones do 51.º Regimento de Artilharia francês, segundo o órgão público France 3 Régions.

O sobrevoo acontece num contexto de crescente preocupação na Europa com a utilização de drones em zonas sensíveis. Nos últimos dias, aeroportos em Oslo, Copenhaga, Billund e Aalborg — este último com base aérea — chegaram a ser encerrados após avistamentos de aeronaves não identificadas, na maioria dos casos de maior porte.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.