A celebração decorrerá na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, às 13h00, e contará com a presença dos 16 ministros e do primeiro-ministro. Terá intervenções de Luís Montenegro e de Cavaco Silva, avança o Observador.

Durante o evento será também inaugurada a exposição fotográfica “Aníbal Cavaco Silva: uma década em imagens — O Primeiro-Ministro que transformou Portugal”, com fotografias de Rui Ochôa, que documentam o percurso político de Cavaco Silva enquanto líder do Governo.

Lembra-se que Cavaco Silva assumiu funções como primeiro-ministro em 1985, após vencer as eleições legislativas desse ano, e viria a conquistar duas maiorias absolutas consecutivas. Posteriormente, foi eleito Presidente da República em 2006, cargo que exerceu durante dois mandatos, até 2016.

Sublinha-se que este tipo de celebrações tem sido comum nos últimos anos, sendo que António Costa já tinha, em 2016, feito uma homenagem a Mário Soares nos 40 anos do I Governo Constitucional e, em 2021, a Francisco Pinto Balsemão pelos 40 anos do VII Governo Constitucional.

Também em junho de 2022, poucos meses depois de conquistar a maioria absoluta (que o faria governar até 2026), António Costa respondeu a críticas de Cavaco Silva à sua governação, afirmando que o antigo primeiro-ministro estava “preocupado com o seu lugar na história”. E nesse momento o ainda chefe de Governo deixou-lhe uma provocatória promessa: “Seguramente, em 2025, quando passarem 40 anos sobre a posse do primeiro Governo de Cavaco Silva, espero contar com ele para podermos fazer uma homenagem. Uma homenagem sobre os 40 anos desse já longínquo Governo em que ele iniciou a sua governação”. Apesar da promessa, Costa acabou por demitir-se no final de 2023 e acaba agora por ser o PSD, a liderar o Governo no momento da homenagem.

