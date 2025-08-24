Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O corpo perde líquidos e sais minerais através da transpiração, o que pode causar desidratação, cãibras e colapsos circulatórios. Por isso, é essencial beber água com frequência — cerca de dois litros por dia — preferindo águas ricas em potássio e magnésio e evitando álcool, café e bebidas demasiado geladas, que dificultam a digestão e podem agravar a desidratação, segundo o jornal italiano Corriere della Sera.

Para ajudar o corpo a arrefecer, recomenda-se o uso de roupas leves e largas, evitar o sol entre as 11h e as 18h, permanecer em locais frescos ou com ar condicionado (idealmente a 27º) e utilizar ventiladores apenas com temperaturas inferiores a 40º.

É ainda importante evitar esforços físicos intensos, levantar-se devagar para prevenir tonturas e parar imediatamente perante sinais de exaustão térmica, como fraqueza, náusea, dor de cabeça, taquicardia ou desorientação. Alguns medicamentos, como os diuréticos, aumentam os riscos de desidratação e exigem vigilância redobrada.

A humidade elevada agrava a sensação de calor e deve ser acompanhada através das previsões meteorológicas e dos boletins oficiais.

Por fim, é fundamental verificar regularmente as condições das pessoas mais vulneráveis, em especial idosos que vivem sozinhos, já que um único golpe de calor pode ter consequências fatais.