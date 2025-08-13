"No seguimento de um alerta que reportava a presença de um cidadão isolado numa ilha situada na Albufeira do Caia, foi mobilizada uma equipa do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA), que, com recurso à sua embarcação, realizou o resgate e o transporte do indivíduo até à margem da albufeira. O homem encontrava-se ileso, não tendo sido necessária a mobilização de assistência médica", explica a GNR.

Segundo as autoridades, "foi ainda possível apurar-se que o incidente ocorreu devido a um rombo no insuflável que utilizava, levando-o a deslocar-se até à ilha mais próxima, como medida de segurança".

"A GNR recomenda que os detentores de embarcações em águas interiores, para além de conhecerem a legislação aplicável à náutica de recreio em albufeiras, estejam munidos de telemóvel e de equipamento de segurança para situações de emergência", é alertado.