Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Comando Territorial de Leiria da GNR, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Pombal, recuperou esta segunda-feira, 13 de outubro, um grifo (Gyps fulvus) que se encontrava debilitado no concelho de Pombal.

O alerta foi dado após a deteção da ave ferida num jardim particular, na freguesia de Pombal. De acordo com a GNR, os elementos do SEPNA deslocaram-se ao local, onde confirmaram o estado fragilizado do animal, procedendo à sua recolha e transporte para as instalações do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em Coimbra.

No centro de recuperação, o grifo será monitorizado e tratado até reunir condições para ser libertado novamente no seu habitat natural.

A GNR recorda que o SEPNA tem como missão a proteção da natureza e dos animais, apelando à população para que denuncie situações de maus-tratos, abandono ou animais feridos através da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), disponível 24 horas por dia.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.