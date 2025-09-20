Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Destacamento Territorial de Coruche, através do Posto Territorial de Marinhais, ontem, dia 18 de setembro, prestou auxílio a uma mulher de 31 anos que entrou em trabalho de parto na sua residência, no concelho de Salvaterra de Magos", refere a GNR em comunicado.

O parto aconteceu "no interior de uma habitação, na localidade de Marinhais". De acordo com o comunicado, "os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde prestaram o apoio inicial".

"Instantes depois, a ação foi reforçada pelos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos e por uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que assegurou a continuidade da assistência e efetuou o transporte da mãe e do recém-nascido para uma unidade hospitalar", é descrito.

"A rápida resposta de auxílio e a articulação entre a GNR, os Bombeiros e o INEM foram determinantes para garantir o acompanhamento permanente à mãe e ao bebé, culminando no seu encaminhamento para uma unidade hospitalar", pode ainda ler-se.

