O evento, que reúne anualmente milhões de peregrinos e visitantes, contará desta vez com um elevado número de participantes migrantes. A GNR vai implementar um dispositivo especial de segurança, que inclui a interdição temporária do espaço aéreo para prevenir voos não autorizados de drones e o reforço do patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade.
As autoridades irão intensificar o policiamento no interior do Santuário e nas áreas circundantes, com especial atenção à segurança rodoviária e à prevenção de furtos, tendo em conta a dimensão do evento e a concentração de peregrinos.
O Santuário de Fátima é um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo, recebendo cerca de sete milhões de visitantes por ano, especialmente nas principais datas religiosas, como as celebrações do dia 13 de agosto.
Para que possa deslocar-se a Fátima em segurança, a Guarda aconselha:
- Chegue atempadamente a fim de evitar filas prolongadas;
- Memorize o local onde estaciona a sua viatura ou a localização do autocarro que o transporta;
- Não deixe bens à vista no interior dos veículos, guarde-os na bagageira antes de chegar ao local onde vai estacionar;
- Não deixe documentos pessoais nos veículos, tenha-os sempre consigo;
- Não transporte a carteira/telemóvel no bolso de trás ou na mochila, guarde-os num bolso da frente ou numa bolsa com fecho que esteja sempre em contato com o corpo;
- Evite andar com grandes quantias de dinheiro, divida-o e distribua-o por vários locais;
- Não transporte consigo bens de valor, nem objetos que sejam ostensivos;
- Tenha sempre o telemóvel com bateria e o contacto dos demais elementos do grupo;
- Logo após o fim das cerimónias, a saída deve ser calma e gradual evitando as filas prolongadas;
- Nunca perca de vista os idosos e crianças que o acompanham, devendo estes terem sempre um contacto de um adulto do grupo;
- Face às temperaturas máximas acima da média para a época, beber água (manter hidratado).
