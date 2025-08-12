Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O evento, que reúne anualmente milhões de peregrinos e visitantes, contará desta vez com um elevado número de participantes migrantes. A GNR vai implementar um dispositivo especial de segurança, que inclui a interdição temporária do espaço aéreo para prevenir voos não autorizados de drones e o reforço do patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade.

As autoridades irão intensificar o policiamento no interior do Santuário e nas áreas circundantes, com especial atenção à segurança rodoviária e à prevenção de furtos, tendo em conta a dimensão do evento e a concentração de peregrinos.

O Santuário de Fátima é um dos maiores centros de peregrinação católica do mundo, recebendo cerca de sete milhões de visitantes por ano, especialmente nas principais datas religiosas, como as celebrações do dia 13 de agosto.

Para que possa deslocar-se a Fátima em segurança, a Guarda aconselha: