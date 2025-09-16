Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a GNR, a iniciativa surge no contexto da vindima e do período de entrega da Declaração de Colheita e Produção (até 30 de novembro), altura em que aumenta a entrada de vinhos a granel, sobretudo provenientes de Espanha.

Embora este movimento ocorra de forma legal há mais de três décadas, as autoridades alertam para práticas fraudulentas, nomeadamente a mistura de vinhos espanhóis com vinhos nacionais classificados como Denominação de Origem Protegida (DOP) ou Indicação Geográfica Protegida (IGP).

Para reforçar o combate às irregularidades, foram assinados protocolos de cooperação entre a GNR, o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) e o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP). A colaboração pretende intensificar a proximidade e as sinergias entre as entidades responsáveis pela fiscalização e o setor vitivinícola.

A operação “Dionísio” prevê ações de fiscalização em entrepostos e transportes, procurando detetar vinhos ou produtos vitivinícolas que circulem sem documentação adequada ou de forma ilícita. A GNR sublinha que a iniciativa pretende garantir a tranquilidade dos operadores, a defesa dos consumidores e a credibilidade do setor.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.