As viaturas foram encontradas em dois armazéns, alvo de buscas no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, avança o JN.

A operação foi conduzida pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito de Carcavelos. Os veículos apreendidos estavam a operar de forma irregular no setor do turismo urbano.

O caso segue agora para o Tribunal Judicial de Sintra.

Muito populares entre turistas, os tuk-tuks têm-se multiplicado em cidades como Lisboa e Porto. Na capital, a Câmara Municipal impôs novas regras à circulação destes veículos, incluindo a proibição em 337 ruas e a transferência da fiscalização para a EMEL desde abril de 2025.