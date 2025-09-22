Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação teve início quando o Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC) identificou uma embarcação suspeita a entrar no Rio Guadiana. De imediato, foi acionada a Secção de Patrulhamento Marítimo do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, que desencadeou uma intervenção para impedir a entrada do estupefaciente em território nacional.

Perante a presença dos militares da GNR, a embarcação iniciou fuga para águas espanholas, lançando dezenas de fardos ao mar. No total, foram recuperados 38 fardos de haxixe, correspondentes a mais de 1,5 toneladas.

A ação contou com a colaboração da Guardia Civil espanhola, reforçando o compromisso conjunto de Portugal e Espanha no combate ao tráfico internacional de droga por via marítima.

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras sublinha que se mantém vigilante na proteção da costa portuguesa, através de ações de vigilância, patrulhamento e fiscalização no mar territorial, atuando de forma firme na prevenção e combate à criminalidade transfronteiriça e na salvaguarda da segurança interna.

