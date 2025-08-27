Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Global Sumud Flotilla é uma iniciativa internacional sem precedentes que reúne dezenas de embarcações civis, de delegações de 44 países diferentes, com um único objetivo: romper o bloqueio ilegal imposto a Gaza, criar um corredor humanitário e pôr fim à ocupação israelita em curso.

Está previsto que no dia 31 de agosto, vão sair embarcações de vários portos do Mediterrâneo e do mundo, convergindo numa das maiores missões marítimas civis da história recente.

Ao contrário de uma missão governamental ou militar, esta flotilha é organizada por pessoas comuns, movidas por princípios de justiça, dignidade humana e ação não violenta, entre as quais estão três portugueses: Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício.

Quem organiza?

A flotilha é fruto da união de diversas redes internacionais, entre as quais se destacam:

Freedom Flotilla Coalition – uma coligação com mais de 15 anos de experiência em missões marítimas para Gaza

Maghreb Sumud Flotilla

Global Movement to Gaza

Sumud Nusantara

Estas entidades juntaram-se numa única missão, sem qualquer filiação a governos ou partidos políticos. A organização é horizontal e descentralizada, composta por médicos, artistas, juristas, religiosos, marinheiros, ativistas e cidadãos de diferentes crenças, nações e visões políticas.

Como é financiada?

A Global Sumud Flotilla é totalmente independente e financia-se através de:

Donativos individuais

Campanhas de angariação de fundos

Apoio de organizações solidárias

Recolha de fundos por comunidades locais e delegações nacionais

Todo o financiamento é canalizado para cobrir despesas logísticas, legais, náuticas e humanitárias, como a compra, manutenção e preparação dos barcos, formação de tripulações e transporte de ajuda humanitária.

Quem pode participar? E como são escolhidos os participantes?

A participação está aberta a todos, mediante candidatura. Há diferentes formas de envolvimento:

Delegados em embarcações: ativistas, jornalistas, profissionais da saúde e outros perfis com compromisso com a missão.

Tripulantes: marinheiros ou pessoas com experiência náutica que possam ajudar na operação das embarcações.

Voluntários em terra: apoio logístico, ações de comunicação, organização local e campanhas de sensibilização.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

As delegações nacionais são responsáveis por selecionar os participantes nos seus países, assegurando que partilham os valores da flotilha (não-violência, solidariedade, independência) e que estão física e emocionalmente preparados para a missão.

Cada embarcação é gerida por uma equipa regional com apoio jurídico, náutico e logístico da coligação.

Até agora, delegações de 44 países já confirmaram presença. Entre eles: Portugal, Brasil, Espanha, França, Alemanha, África do Sul, Indonésia, Malásia, Estados Unidos, Reino Unido, entre muitos outros.

Que condições oferecem?

As condições de participação variam de acordo com o tipo de envolvimento:

Os participantes recebem formação em segurança, mediação de conflitos e direitos internacionais.

As embarcações são de pequeno a médio porte, escolhidas por serem mais ágeis e difíceis de intercetar.

É assegurado o respeito pela lei internacional.

A flotilha não transporta armamento.

A organização sustenta que a ação é legal sob o direito internacional. O bloqueio de Gaza, ao constituir punição coletiva, viola os princípios da Convenção de Genebra.

Além disso, embarcações civis com ajuda humanitária e protestos pacíficos em águas internacionais são protegidas pelo direito marítimo internacional.

Como apoiar

É possível envolver-se de várias formas:

Participar como delegado ou tripulante.

Doar para apoiar os barcos e a ajuda humanitária.

Juntar-se a equipas locais de apoio e mobilização.

Organizar ações de solidariedade em portos ou cidades.

A organização de flotilla representa, em terra e no mar, a mobilização cívica do mundo inteiro para salvar vidas e fazer ouvir as vozes de Gaza.

De acordo com o ministério da Saúde controlado pelo Hamas, mais de 62 mil pessoas morreram desde 7 de outubro, na sequência da ofensiva israelita que respondeu ao ataque do grupo islamita, no qual cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 raptadas.

Também a ONU declarou oficialmente um cenário muito grave de fome na cidade de Gaza, onde mais de 500.000 pessoas estão numa situação catastrófica.