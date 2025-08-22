Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A fome foi confirmada na província de Gaza, com previsão de se expandir para as províncias de Deir al-Balah e Khan Younis até o final de setembro", anunciou o organismo.

"Esta é uma fome que poderíamos ter evitado se nos tivessem permitido. No entanto, os alimentos acumulam-se nas fronteiras devido à obstrução sistemática de Israel", afirmou Tom Fletcher, responsável pela coordenação dos assuntos humanitários das Nações Unidas, numa conferência de imprensa em Genebra.

Estima-se que existam mais de 500.000 pessoas a enfrentar "condições catastróficas caracterizadas por fome, miséria e morte". Há ainda "outros 1,07 milhões de pessoas — mais da metade da população — enfrentam níveis de emergência de insegurança alimentar aguda".

Contudo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel veio afirmar que "não há fome em Gaza" e acusou a ONU de se basear em "mentiras do Hamas".