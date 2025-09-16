Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Gaza está em chamas. As Forças de Defesa de Israel [IDF, na sigla em inglês] estão a atacar com punho de ferro as infraestruturas terroristas”, declarou Katz.

O responsável acrescentou que “os soldados [das IDF] estão a lutar intensamente para criar as condições necessárias para a libertação dos reféns e a derrota do [movimento islamita palestiniano] Hamas”. Na rede social X, o ministro reforçou: “Não cederemos nem recuaremos até que a missão esteja concluída”.

Segundo fontes locais, citadas pela Lusa no Expresso, os ataques mataram pelo menos quatro pessoas no sul da Cidade de Gaza e pelo menos outras oito no norte da capital do enclave, ferindo mais de 40.

Os bombardeamentos foram realizados com helicópteros, drones e robôs carregados de explosivos, enquanto tanques israelitas avançam e recuam para ganhar terreno no noroeste da cidade.

Fontes da agência de notícias espanhola EFE descrevem que as forças israelitas continuam a atacar a cidade, já cercada, com o objetivo de consolidar posições em diferentes zonas. Contudo, ainda não é claro se os tanques conseguiram ultrapassar os limites da cidade.

O jornal Times of Israel reportou “fortes ataques aéreos israelitas no noroeste da Cidade de Gaza” à medida que se aproxima uma operação terrestre. O jornal Haaretz referiu que “milhares [de pessoas] fogem de Gaza enquanto as Forças de Defesa de Israel realizam extensos ataques”.

Desde o anúncio de Israel de invadir e ocupar a Cidade de Gaza, os bombardeamentos aumentaram, provocando dezenas de mortos diariamente, além da destruição de infraestruturas e demolições em larga escala. Na última semana, o Exército israelita derrubou pelo menos seis torres de grande altura, incluindo cinco no domingo e uma na segunda-feira.

O Exército declarou toda a Cidade de Gaza como “zona de combate perigosa” e incentivou os residentes a deslocarem-se para uma nova “zona humanitária” perto de Jan Yunis, embora esta já esteja saturada de deslocados. Estima-se que permaneçam na cidade cerca de 650 mil pessoas, de um total de aproximadamente um milhão que vivia na capital em meados de agosto.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.