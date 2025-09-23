Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O programa de requalificação profissional PRO_MOV tem um novo parceiro: a Fundação Belmiro de Azevedo. A entrada no programa da Reskilling 4 Employment (R4E) permite à Fundação ampliar os projetos apoiados na área da Educação, passando a incluir iniciativas destinadas a quem pretende adquirir novas competências em profissões de elevada procura no mercado de trabalho.

A Fundação traz, assim, uma nova dimensão ao PRO_MOV, alinhada com os objetivos de requalificação profissional e de desenvolvimento sustentável do capital humano em Portugal. A parceria representa um passo decisivo no reforço da missão do programa: dotar pessoas em situação de desemprego das competências necessárias para funções emergentes e com elevada procura.

“Esta parceria traduz a missão da Fundação Belmiro de Azevedo de promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades através da educação. Acreditamos que a requalificação é um vetor essencial para a justiça social, a competitividade e a dignidade no trabalho”, sublinha Miguel Mota Freitas, administrador da Fundação Belmiro de Azevedo.

“A entrada da Fundação Belmiro de Azevedo representa uma mais-valia institucional e estratégica para o PRO_MOV. Esta colaboração reforça o nosso compromisso com soluções sustentáveis e integradas para a requalificação profissional em Portugal. O manancial de conhecimento associado à Fundação tornará programa PRO_MOV ainda mais eficiente no apoio à vida económica e social do País”, afirma Domingos Lopes, presidente do Steering do PRO_MOV.

