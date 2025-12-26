Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nas regiões Norte e Centro espera-se céu muito nublado, sobretudo no litoral e em zonas de serra até ao início da tarde. Podem ocorrer aguaceiros dispersos, mais prováveis no litoral, que poderão cair sob a forma de neve acima dos 400 a 600 metros de altitude.

Prevê-se também formação de gelo ou geada, exceto junto à faixa costeira, além de nevoeiro matinal em vales do interior. O vento começa fraco, tornando-se moderado e, nas terras altas, por vezes forte ao final do dia. A temperatura mínima deverá descer ligeiramente.

A Sul, o frio mantém-se. O céu apresenta-se pouco nublado de manhã, tornando-se muito nublado a partir da tarde, em especial no litoral oeste. Há possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos. O vento será fraco do quadrante norte, intensificando-se de leste ao longo do dia, podendo soprar forte nas terras altas e em alguns pontos da faixa costeira. A temperatura máxima deverá registar uma pequena descida.

Na Grande Lisboa, o IPMA prevê tempo frio e períodos de muita nebulosidade a partir da tarde, com possibilidade de aguaceiros dispersos. O vento será fraco, tornando-se moderado de leste/sueste no fim da tarde. Não está excluída a formação de geada em zonas abrigadas, assim como neblina matinal. Também a temperatura deverá descer ligeiramente.

Na Grande Porto, o céu começa muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir do final da tarde. Poderão ocorrer aguaceiros dispersos até meio da tarde. O vento será fraco de leste. Prevê-se uma descida da temperatura mínima.

Madeira: vento forte e possibilidade de neve nos pontos mais altos

O arquipélago da Madeira terá céu geralmente muito nublado e aguaceiros, mais frequentes e intensos na vertente norte e terras altas da ilha, podendo cair neve nos pontos mais elevados.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/noroeste e intensificando-se para moderado a forte (30 a 45 km/h) a partir da tarde, com rajadas que podem atingir 70 km/h nos extremos leste e oeste da ilha e no Porto Santo e até 90 km/h nas terras altas.

Na Região do Funchal, esperam-se períodos de céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos. O vento será fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (10 a 25 km/h) de oeste a partir da tarde.

Açores: chuva no Ocidental, aguaceiros no Oriental

Nos Açores, o dia começa com céu muito nublado em todas as ilhas. O Grupo Ocidental poderá registar chuva mais intensa sobretudo a partir do final da tarde, com vento sueste moderado a fresco e rajadas até 50 km/h. No Grupo Central prevê-se céu muito nublado com abertas e vento fraco de leste. No Grupo Oriental são esperados aguaceiros fracos na manhã e vento a intensificar-se de norte ao longo do dia.

