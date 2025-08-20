A frente que progredia no Alvoco da Serra, no concelho de Seia (distrito da Guarda), passou para o concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco), estando a avançar “da zona da Torre [da Serra da Estrela] para a zona das Penhas da Saúde e Unhais da Serra”, afirmou a Câmara Municipal da Covilhã, numa publicação na rede social Facebook.

A Câmara também informou na mesma rede social que a a estrada M513 foi cortada ao trânsito, entre o Dominguizo e o Barco, face à gravidade e extensão do fogo.