Este artigo é sobre Castelo Branco. Veja mais na secção Local.
Uma das frentes do incêndio rural de Seia passou hoje à tarde para o concelho da Covilhã e avança em direção às Penhas da Saúde e Unhais da Serra, afirmou o município covilhanense.
A frente que progredia no Alvoco da Serra, no concelho de Seia (distrito da Guarda), passou para o concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco), estando a avançar “da zona da Torre [da Serra da Estrela] para a zona das Penhas da Saúde e Unhais da Serra”, afirmou a Câmara Municipal da Covilhã, numa publicação na rede social Facebook.
A Câmara também informou na mesma rede social que a a estrada M513 foi cortada ao trânsito, entre o Dominguizo e o Barco, face à gravidade e extensão do fogo.
O municipio volta a informar que "deve evitar-se a exposição ao fumo, bem como deslocações desnecessárias para reduzir riscos e para não interferir com as operações de socorro."
Comentários