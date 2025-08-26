O presidente da Câmara de Arcos de Valdevez, Olegário Gonçalves, disse que por cerca das 19h o fogo que começou esta terça-feira às portas da Peneda-Gerês na freguesia de Vale estava a ser combatido por doze meios aéreos. Intensidade do vento é uma das principais preocupações.
Contactado pela agência Lusa, o presidente da Junta de Cabana Maior disse que a frente de fogo terá cerca de dois quilómetros de extensão e estará a cerca de um quilómetro de distância da freguesia.
"As chamas ardem com intensidade na zona de vigia de Gião", referiu.
De acordo com a página oficial da Proteção Civil encontravam-se, cerca das 19:22, 74 operacionais apoiados por 15 viaturas.
