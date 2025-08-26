Contactado pela agência Lusa, o presidente da Junta de Cabana Maior disse que a frente de fogo terá cerca de dois quilómetros de extensão e estará a cerca de um quilómetro de distância da freguesia.

"As chamas ardem com intensidade na zona de vigia de Gião", referiu.

De acordo com a página oficial da Proteção Civil encontravam-se, cerca das 19:22, 74 operacionais apoiados por 15 viaturas.