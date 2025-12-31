Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As autoridades finlandesas apreenderam um navio suspeito de danificar um cabo de telecomunicações submarino que atravessa o Golfo da Finlândia, ligando Helsínquia a Tallinn, conta o The Guardian.

A polícia não divulgou informações sobre a identidade da embarcação, mas a estação pública finlandesa Yle, citando o site MarineTraffic, indicou que se trata do Fitburg, um navio de carga de 132 metros de comprimento, registado em São Vicente e Granadinas, que seguia de São Petersburgo, na Rússia, para Haifa, em Israel.

O dano afetou um cabo submarino pertencente ao grupo finlandês de telecomunicações Elisa e ocorreu na zona económica exclusiva da Estónia. De recordar que o Golfo da Finlândia é limitado pela Estónia, Finlândia e Rússia, integrando a área do Mar Báltico.

O proprietário do cabo afirmou que o incidente “não afectou a funcionalidade dos serviços da Elisa de forma alguma”, já que o tráfego de dados foi desviado. A falha no cabo foi detetada nas primeiras horas desta quarta-feira e comunicada às autoridades finlandesas.

O navio suspeito encontrava-se na zona económica exclusiva da Finlândia quando foi localizado por um barco e um helicóptero da guarda fronteiriça finlandesa. A polícia descobriu que a âncora do navio estava no fundo do mar. As autoridades ordenaram à embarcação que levantasse a âncora e se deslocasse para águas territoriais finlandesas, onde deveria ancorar sob vigilância.

A polícia finlandesa investiga o caso sob os crimes de “dano criminal agravado, tentativa de dano criminal agravado e interferência agravada com telecomunicações”. O procurador-geral adjunto, Jukka Rappe, disse à Yle que ordenou a abertura de uma investigação preliminar, a ser conduzida pelo Gabinete Nacional de Investigação da Finlândia. Rappe acrescentou que, embora exista suspeita de crime, não se descarta a possibilidade de acidente.

As autoridades cooperam com várias entidades nacionais e internacionais, incluindo parceiros estónios, no âmbito das investigações.

Nos últimos anos, a infraestrutura energética e de comunicações na região do Báltico, incluindo cabos submarinos e oleodutos, tem sido alvo de danos. Desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, especialistas e líderes políticos têm interpretado alguns incidentes de sabotagem de cabos como parte de uma “guerra híbrida” promovida pela Rússia contra países ocidentais.

