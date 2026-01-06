Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A empresa aponta vários fatores para o encerramento, considerando a operação insustentável e sem perspetivas de recuperação, revela o jornal ECO. Entre os motivos, destacam-se a insolvência do parceiro alemão Hussel GmbH, problemas de abastecimento, a subida das rendas e o aumento dos custos do cacau, pressionados por fatores climáticos, queda da produção nos principais países produtores e novas regulamentações europeias.

Em comunicado, o grupo explica que a insolvência do parceiro alemão, registada em 2024, tornou inviável a continuidade da operação em Portugal. “Num contexto de forte subida de custos, sobretudo rendas, estas dificuldades revelaram-se insanáveis”, refere a nota.

O grupo Jerónimo Martins, segundo o ECO, assegura que os trabalhadores, na maioria com vínculos efetivos, serão integrados noutras empresas do grupo no país, garantindo assim a estabilidade laboral.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.