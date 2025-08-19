Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a acusação, os crimes incluem ainda violência contra uma ex-parceira, desrespeito de ordens de restrição e gravações de cariz sexual feitas sem consentimento, avança a Reuters, citada pela BBC.

Os alegados casos de violação terão ocorrido entre 2018 e 2024, um deles já depois de Marius Borg Hoiby ter sido detido, adiantou a televisão pública NRK.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

Com 28 anos, Marius Borg Hoiby é filho de um relacionamento anterior de Mette-Marit, antes do casamento com o príncipe herdeiro Haakon, futuro rei da Noruega.

O advogado de defesa afirmou que o arguido nega as acusações mais graves, mas que está disposto a admitir a culpa pelos crimes de menor gravidade. Se for condenado pelas violações, Marius Borg Hoiby poderá enfrentar até dez anos de prisão.

O julgamento deverá decorrer em janeiro e prolongar-se por seis semanas.