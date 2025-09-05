Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Fidelidade celebrou um acordo para vender 40% da Luz Saúde ao grupo australiano Macquarie, através do fundo Macquarie European Infrastructure Fund 7, pelo valor de 310 milhões de euros.

Em comunicado, citado pela Lusa na RTP, a seguradora portuguesa sublinha que continuará a deter a posição maioritária, garantindo a continuidade da estratégia na área da saúde e a permanência da equipa de gestão atual.

A conclusão da transação está prevista para o final de 2025, sujeita ao cumprimento das condições regulamentares normais neste tipo de operações. Assim que a operação for formalizada, a direção da Luz Saúde iniciará um novo mandato para dar continuidade ao desenvolvimento da empresa.

A Luz Saúde detém em Portugal mais de 30 unidades de saúde, incluindo o Hospital da Luz. A Fidelidade controla atualmente quase a totalidade do capital da empresa, sendo detida em 85% pelo grupo chinês Fosun e em 15% pela Caixa Geral de Depósitos.

Em maio, a Bloomberg noticiou que o Macquarie e o Pure Health estavam entre os grupos que apresentaram ofertas não vinculativas pela participação na Luz Saúde.

Em 2024, a Fidelidade suspendeu o plano para colocar parte da empresa em bolsa devido à instabilidade dos mercados e à falta de condições para uma valorização adequada.

O grupo australiano Macquarie, novo acionista da Luz Saúde, é um gigante global de serviços financeiros com presença em mais de 30 mercados.

A empresa atua em áreas como gestão de ativos, banca, gestão de patrimónios e consultoria, além de oferecer soluções de risco e de capital em mercados de dívida, ações, commodities e finanças.

Com investimentos em mais de 180 empresas de infraestrutura, agricultura, imobiliário, energia, saúde e projetos verdes, o grupo emprega cerca de 230 mil pessoas.