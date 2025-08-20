Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à lusa, citada pelo Observador, a organização sublinha que, para assinalar as seis décadas do evento, foram introduzidas melhorias significativas: novos acessos e áreas de entrada, reforço do estacionamento, expansão das zonas de campismo e restauração, bem como o aumento da capacidade dos sanitários. “Queremos oferecer a melhor experiência possível ao público, tanto a nível musical como nas condições do recinto”, explicou Paulo Ventura, porta-voz do festival.

O arranque do cartaz faz-se esta quarta-feira com atuações de The Kooks, James, The Stranglers, Starsailor, Altered Images e Dubaquito. Na quinta-feira, o destaque vai para os Sex Pistols, acompanhados de The Damned, Palaye Royale, The Godfathers e Girlband!. Sexta-feira será a vez de Papa Roach, Refused e Triggerfinger, entre outros, subirem ao palco. O encerramento, no sábado, fica a cargo de Da Weasel, I Prevail e The Ting Tings.

Fundado em 1965 por António Barge, o festival começou como uma celebração da música popular minhota e galega. Ganhou fama internacional em 1971, quando recebeu nomes como Elton John, e desde então mantém o estatuto de “Woodstock português”.