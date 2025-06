Mural no Bairro da Mafalala onde figuram os moçambicanos Noémia de Sousa, escritora, e Rui de Noronha, poeta, Maputo, 05 de outubro de 2024. Alguns dos moradores do histórico bairro da Mafalala, na capital moçambicana, lamentam as promessas de desenvolvimento por cumprir e o combate que está por fazer ao desemprego e ao tráfico e consumo de droga. Hoje cumpre-se o último dia da campanha eleitoral das eleições gerais agendadas para quarta-feira. (ACOMPANHA TEXTO DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2024). JOSÉ COELHO/LUSA