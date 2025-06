Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“É, para mim, muito gratificante, antes do fim do segundo mandato, receber o Presidente João Lourenço, no final de julho, no último fim de semana de julho”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, confirmando a visita oficial durante a curta escala na capital angolana, antes de seguir para Moçambique, onde participará nas comemorações dos 50 anos da independência do país lusófono.

O Presidente português adiantou que, durante a sua passagem por Luanda depois de visitar também São Tomé e Príncipe, falou com João Lourenço sobre a “situação no mundo, neste momento particularmente difícil”, no quadro das relações bilaterais e da Comunidade de Língua Oficial Portuguesa.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda a relevância de Angola no diálogo entre Europa e África, lembrando que João Lourenço deverá deslocar-se também a Bruxelas para um encontro com o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, e está prevista uma cimeira entre os dois blocos em novembro.

“Confirmei que haverá, por essa altura, uma cimeira entre a União Europeia e a União Africana, o que mostra o peso de Angola, a potência que é Angola, nomeadamente no relacionamento com outros continentes”, frisou o Presidente português.

O chefe de Estado português elogiou o papel de Angola como “pivô” nas cimeiras políticas e económicas, destacando que o que “corre bem a Angola, corre bem a Portugal, corre bem ao mundo que fala português e corre bem, em geral, ao diálogo constante entre a Europa e a África.”

Elogiou também o seu relacionamento pessoal com João Lourenço, declarando ter “saudades” de encontros que têm tido nas Nações Unidas, em várias circunstâncias.

Questionado sobre a recente aprovação, em Conselho de Ministros, das propostas do governo para a alteração da lei da nacionalidade, o Presidente escusou-se a comentar por não conhecer o conteúdo da lei.

“Eu tenho esse princípio, eu não comento processos legislativos em curso, e este não é em curso, é no começo do processo”, concluiu, indicando que aguardará a tramitação na Assembleia da República.

Após Luanda, Marcelo Rebelo de Sousa segue para Maputo, onde participa na cerimónia oficial dos 50 anos da independência de Moçambique.