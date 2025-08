Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O “Bicho”, como era apelidado, participou em 22 dos 86 títulos do clube dos dragões, uma percentagem que ronda os 25%, segundo a CNN Portugal.

Jogou 383 vezes com a camisola do FC Porto e fez parte da conquista de uma Liga dos Campeões, uma Taça UEFA e uma Taça Intercontinental. Além de oito campeonatos, cinco Taças de Portugal e seis Supertaças Cândido de Oliveira.

Muitos desses títulos foram com José Mourinho como treinador do clube azul e branco. Juntamente com o plantel que ficará para sempre na história do Dragão, com Deco, Mário Jardel, Maniche, Costinha, Vitor Baía e Domingos Paciência.

Na seleção nacional jogou o Euro 2000, nos Países Baixos e na Bélgica, e o Mundial de 2022, na Coreia do Sul e no Japão.

Não ficou apenas pela equipa A, com Jorge Costa a seleção portuguesa venceu o segundo Mundial de Sub-20, em 1991.

Durante um tempo esteve no Charlton Athletic, depois de um “forte desentendimento” com Ótavio Machado, treinador do FC Porto entre 2001 e 2002.

A sua última época foi no Standard Liège - equipa belga- experiência que antecedeu os seus primeiros passos como treinador, em 2006/2007, no SC Braga.

Jorge Costa, morreu aos 53 anos, esta terça-feira, vítima de uma paragem cardiorrespiratória após ter-se sentido mal no centro de treinos do Olival.