Segundo a BBC, Tyler Robinson está a ser apontado como suspeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. Foi detido pelo FBI, na noite de quinta-feira.

As autoridades acreditam que o atirador agiu sozinho e a investigação continua em curso. Robinson está preso na Cadeia do Condado de Utah, que fica a menos de uma hora de Salt Lake City. Os próximos três dias vão servir para a entrega dos documentos de acusação e depois prossegue o julgamento.

"Robinson entrou em contacto com um amigo da família que contactou o Gabinete do Xerife do Condado de Washington com informações de que ele tinha confessado ou insinuado que tinha cometido o crime", foi referido em conferência de imprensa.

Os investigadores que analisaram as imagens de vídeo identificaram Robinson a chegar num veículo Dodge Challenger por volta das 08h29, hora local, do dia 10 de setembro, ao local do tiroteio.

Quando foi abordado pessoalmente pelos investigadores, no dia de hoje, estava com roupas semelhantes às que usava nas imagens, incluindo uma "camisola castanha lisa, calções claros, um boné preto com um logótipo branco e sapatos claros".

O que motivou o ataque?

Um membro da família do suspeito disse aos investigadores que Tyler Robinson se tornou "mais político" nos últimos anos.

Robinson disse a um familiar que "Kirk estava cheio de ódio e espalhava ódio", acrescentando também que "não gostava dele e dos pontos de vista que ele tinha".

O que se sabe sobre Robinson?

Informações disponíveis nas redes sociais mostram que a família vem de Cedar City, em Utah, a cerca de três horas de carro da Universidade Utah Valley, onde o tiroteio ocorreu.

Fotografias de viagens de família dão a entender que era frequente a visita a campos de tiro.

Tyler Robinson estudou na Pineview Middle School. Em 2022, mudou-se para a cidade de Logan para estudar na Universidade Estadual de Utah, a cerca de duas horas de carro da Universidade Utah Valley.